Lite con accoltellamento in strada a Oleggio, in provincia di Novara. Un uomo di 46 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un fendente inferto con un’arnese da taglio. La tragedia si è consumata poco prima delle 17 di venerdì 28 aprile, in via Fraelli Cantoni.

La vittima è stata poi soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara, dove è deceduta poco dopo il ricovero. Per il delitto i carabinieri hanno fermato un uomo di 65 anni.

Omicidio a Oleggio, i primi dettagli

L’omicidio è avvenuto in un quartiere di edilizia popolare di Oleggio, al culmine di una lite tra i due uomini, in strada. La vittima abitava in un altro paese della provincia di Novara mentre il presunto omicida, che avrebbe precedenti penali, aveva casa a Oleggio.

Stando alle prime sommarie informazioni, la vittima sarebbe intervenuto per difendere la figlia, oggetto di avaces indesiderate da un conoscente. Durante la lite è spuntato il coltello.

Ad avere la peggio è stato il padre, colpito a morte al costato. Sul posto i carabinieri di Novara e della stazione di Oleggio che stanno ricostruendo l’accaduto e avrebbero fermato l’aggressore. Mentre la polizia locale è intervenuta sul posto per gestire il traffico.