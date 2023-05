Lite al bar per un apprezzamento a una ragazza: 53enne accoltellato e ucciso

Un 53enne accoltellato e ucciso dopo una lite al bar nata per all’apprezzamento a una ragazza. Un uomo è rimasto ucciso la notte scorsa durante una violenta colluttazione con altre persone in un bar a Fener, una frazione di Alano di Piave nel Bellunese. E’ avvenuto all’esterno del locale, che si trova a fianco della stazione ferroviaria. La vittima – un italiano – è stata raggiunta da una o più coltellate al petto. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Feltre, che nella notte hanno ascoltato in caserma alcuni testimoni.

Lite al bar per un apprezzamento a una ragazza: la prima ricostruzione

La vittima, Andrea Costa, 53enne invalido originario del Trevigiano ma da anni residente ad Alano, racconta Il Gazzettino, sarebbe arrivato al locale sul suo monopattino, mezzo che utilizzava per spostarsi ovunque. Forse qualche bicchiere di troppo, poi uno spintone, i toni concitati, pare per delle avance troppo smaccate, qualche insulto, poi la rissa. Il corpo sanguinante del 53nne, raccontano le cronache, è stato ritrovato qualche momento dopo, riverso a terra in fin di vita, fuori dal bar.

Questa mattina i carabinieri hanno fermato un uomo. La posizione di una seconda persona è al vaglio di Carabinieri ed inquirenti. In carcere al momento un cittadino dominicano – avrebbe ammesso le proprie responsabilità – che dopo la lite al bar, dove era in corso una festa con danze latino americane, ha colpito il 53enne all’esterno del locale per poi allontanarsi con l’arma del delitto.

Forse dovresti anche sapere che…