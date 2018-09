MILANO – Lite a bordo di un aereo: interviene Pupo e riposta la calma. Il cantante di Laterina era a bordo del volo Alitalia Lamezia Terme-Roma a bordo del quale, domenica 2 settembre, si è scatenata una lite tra alcuni passeggeri per questioni di assegnazione dei posti. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Una lite che aveva visto protagonisti alcuni turisti francesi di ritorno da una vacanza a Pizzo Calabro.

I francesi hanno discusso con il personale di volo per protestare per alcuni disservizi subiti, e per il fatto che questi disservizi avrebbero fatto accumulare un ritardo che rischiava di far perdere loro la coincidenza per la Francia.

A quel punto per cercare di riportare la situazione alla tranquillità, una hostess ha chiesto l’intervento di Pupo, che si trovava a bordo dell’aereo per rientrare a Roma dopo un concerto a Brognaturo, in provincia di Vibo Valentia.

Il cantante, riferisce il quotidiano locale Il Lametino, ha subito accettato la richiesta di aiuto della hostess: ha preso il microfono, si è presentato ai turisti, ha chiesto scusa per gli inconvenienti e, dopo aver spiegato che a lui, in 45 anni di viaggi con Alitalia, una situazione simile non era mai accaduta, ha scambiato qualche battuta in francese e ha intonato a cappella la sua famosissima Su di noi, invitando i passeggeri a rilassarsi e a godersi il viaggio. I passeggeri hanno apprezzato, lo hanno applaudito e il volo è potuto partire in tranquillità.