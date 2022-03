Lizzanello, padre e figlio muoiono a poche ore di distanza l’uno dall’altro: lutto nella comunità salentina

In lutto la comunità di Lizzanello, in Salento. Giorgio Capone, 34 anni, stava lottando contro un male incurabile. Il papà Osvaldo era ricoverato per uno scompenso cardiaco.





di Redazione Blitz

Pubblicato il 24 Marzo 2022 - 09:43