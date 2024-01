Lo investono nello stesso punto in cui morirono i genitori: finisce in rianimazione

Lo investono nello stesso punto in cui morirono i suoi genitori. Un uomo di 62 anni, di Arsiero, in provincia di Vicenza, è stato investito da un’auto domenica sera, 28 gennaio. Nella notte, il 62 enne è stato trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Schio, come riporta Il Giornale di Vicenza.

L’incidente

Poco dopo le 20 l’uomo stava camminando lungo la strada, quando è sopraggiunta una Volkswagen Polo condotta sempre da un residente del luogo, che viaggiava in direzione Valdastico. Non è ancora chiaro se il pedone stesse attraversando la strada o se stesse semplicemente proseguendo lungo il ciglio della carreggiata. Subito è scattato l’allarme, con la chiamata al 118, e sul luogo dell’incidente sono accorsi un’ambulanza del Suem e tre pattuglie dei carabinieri: una del nucleo operativo radiomobile di Schio e due della stazione di Piovene Rocchette. Gli operatori hanno capito subito la gravità della situazione e lo hanno portato in ospedale.

L’incidente in cui morirono i genitori

In via dei Longhi, nel 2011, morirono travolti da un’auto i genitori del 62enne. I due stavano percorrendo a piedi la strada quando improvvisamente, non lontano dal punto dell’incidente di domenica sera, erano stati travolti da un’auto fuori controllo. La madre, 77 anni, morì sul colpo, il padre, 83 anni, poche ore dopo all’ospedale di Vicenza.

