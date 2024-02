Lo studente che dà un pugno in faccia al prof per un brutto voto in condotta

Il professore dà un brutto voto ad un suo studente e riceve in “cambio” un pugno sul viso, molto violento. E’ accaduto all’istituto Alberghiero di Pescara “De Cecco”. Il docente è stato picchiato nel laboratorio cucina durante la lezione ed ora sta pensando di presentare una denuncia. C’erano i fornelli accesi e il professore ha voluto richiamare un ragazzo che si stava muovendo in sala troppo liberamente senza rispettare le regole. Il giovane è stato ripreso più volte senza ottenere alcun risultato. A quel punto il docente ha deciso di mettere un brutto voto sul registro ed ha ricevuto in cambio insulti e minacce molto pesanti. Il giovane ha cominciato ad urlare in faccia al suo insegnante che ha replicato dicendo che in questo modo l’unica cosa che avrebbe potuto guadagnare era una nota disciplinare. E’ stato a questo punto che lo studente ha colpito il professore con un pugno sul viso, davanti agli altri compagni di classe.

La preside parla di “presunto incidente”

L’insegnante che mai si sarebbe aspettato una reazione del genere si è fatto refertare ed ora si sta pensando se denunciare o meno. L’unica cosa che al momento ha deciso è di non parlare della vicenda. Al suo posto è la preside Alessandra Di Pietro a parlare dichiarando in un comunicato ufficiale che quello che è accaduto sarebbe un “presunto incidente” almeno fino a prova contraria. In una nota si legge: “Sentiremo anche il consiglio d’istituto per valutare l’accaduto e assumere le iniziative che andranno condivise. Certo è che, nel caso la vicenda venisse confermata, non pensiamo meramente all’adozione di provvedimenti punitivi, ma piuttosto dovremo occuparci della personalità del giovane che ha reagito in maniera scomposta, impegnandolo in Associazioni che operano nel volontariato (…) e aprendo un canale di collaborazione concreta con la famiglia per garantire al ragazzo ogni forma di supporto possibile”.