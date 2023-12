E’ polemica sui social per un post su Threds di Luigi Cherubini. Il giovane centrocampista della primavera della Roma, convocato anche in prima squadra, avrebbe taggato due persone sotto un meme dedicato a Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Nel meme si vede Giulia prima e “dopo”. Nel “dopo” c’è un sacco dell’immondizia. Il ragazzo si difende e spiega che non è stato lui. Ed anche la Roma lo difende: il giocatore è stato vittima di hackeraggio e che non riesce più ad accedere ai suoi profili social.

Luigi Cherubini, il post choc su Giulia Cecchettin

Il giocatore ha fin da subito respinto le accuse con un post su Instagram. “Purtroppo” scrive Cherubini, “qualcuno è entrato in possesso del mio account Instagram, violando la mia privacy, contattando le persone che seguo e commentando un post vergognoso che condanno e con il quale non avrei mai potuto interagire”.

“Qualcuno è entrato in possesso del mio account”

Per questo, conclude, “sono stato costretto ad aprire un nuovo account per dissociarmi da quanto accaduto e mi tutelerò contro questa violazione in tutte le forme possibili”.

