Come ogni 3 del mese, Gisella Cardia ha dato appuntamento ai suoi fedeli a Trevignano Romano. Appuntamento alla collina di via Campo delle rose, luogo dove la donna sostiene avvengano le presunte apparizioni della Madonna.

Madonna di Trevignano, il ritorno di Gisella Cardia

Attraverso la sua associazione “La Madonna di Trevignano” ha così comunicato l’appuntamento dell’ evento e avvisato i seguaci. Il luogo in questione, con i manufatti posti sotto sequestro con un’ordinanza emessa qualche settimana fa, si trova poco fuori dal paese, in una delle zone, per come lo descrivono i cittadini, forse tra le più belle del territorio.

Comune blinda l’area del raduno

Come è già accaduto in precedenza, la sindaca di Trevignano Claudia Maciucchi ha previsto la chiusura della strada di via di Campo le rose, poiché quella zona ha valenza paesaggistica e agricola riconosciuta. Anche per motivi di ordine pubblico, la viabilità sarà chiusa, e chi volesse assistere alla manifestazione potrà lasciare la macchina nei parcheggi all’entrata del paese e raggiungere il luogo della presunta apparizione con delle navette messe a disposizione dall’associazione di Cardia. Per domani è previsto comunque un incontro in mattinata tra il Comune di Trevignano e le forze dell’ordine per eventuali altre misure da adottare.

Attesi mille fedeli

All’evento sono attese almeno mille persone. Tanto che il prefetto ha deciso di blindare la zona. “In Prefettura ci hanno assicurato rinforzi per garantire la sicurezza il prossimo 3 maggio”, dice la sindaca. “Con questa attenzione a livello nazionale in continua crescita abbiamo bisogno degli uomini delle forze di polizia per evitare episodi di disordine. Il questore invierà 24 ore prima dell’evento disposizioni precise sullo spiegamento di polizia che sarà presente a Trevignano per garantire la sicurezza”.