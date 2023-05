Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna. Piogge e temporali: le regioni più a rischio

Per oggi, mercoledì 10 maggio, la Protezione Civile ha emanato un’allerta rossa per maltempo e per il rischio idrogeologico in Emilia Romagna. Al momento sono 23 i corsi d’acqua esondati in Emilia-Romagna dopo le forti piogge dei primi giorni di maggio, di cui 14 hanno superato contemporaneamente i livelli d’allarme e 15 rotte di difese spondali, oltre 140 frane in Appennino che si affiancano ad un centinaio di dissesti minori. È questo il bilancio dei danni causati dalle piogge concentrate e amplificate, soprattutto sulla fascia collinare, e ininterrotte per circa 48 ore tra il 1 e il 3 maggio tracciato da Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, aprendo oggi la sua relazione in Assemblea legislativa. I danni stimati ammontano ad “almeno un miliardo di euro”.

Maltempo, non solo allerta rossa in Emilia Romagna: le regioni più a rischio

L’arrivo di una perturbazione atlantica, informa il Dipartimento, determinerà nelle prossime ore un progressivo peggioramento del tempo, con precipitazioni su gran parte del Paese, in particolare sulle regioni settentrionali, ma anche su gran parte delle regioni del Centro-Sud.

L’avviso prevede, dalla serata di martedì, piogge, anche temporali, sulla Lombardia, in estensione a veneto, Emilia-Romagna e provincia di Trento. Dal primo mattino di oggi saranno coinvolte anche Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, specie settori occidentali, in estensione a Molise, specie settori occidentali, Campania, Basilicata, specie settori tirrenici, e Calabria, specie settori tirrenici settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.