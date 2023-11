Maltempo, a Cremona il livello del Po è aumentato di 3 metri in 48 ore

Massima allerta anche in provincia di Cremona per i fiumi a livello di guardia. Osservato speciale il Po: aumentato di tre metri in 48 ore, è a soli 95 centimetri sotto lo zero idrometrico. Ma a preoccupare, dopo una notte di mobilitazione con forze dell’ordine e gruppi di Protezione Civile in prima linea, sono soprattutto i fiumi Serio, Adda e Oglio.

Massima allerta per i fiumi nel Cremasco

A Crema e nel Cremasco il Serio è in piena, a 5,30 metri sopra lo zero idrometrico e già oltre la soglia di attenzione fissata a 5 metri. E così l’Adda nel tratto che scorre tra Spino e i Comuni limitrofi: ha superato il secondo livello di attenzione arrivando a 1.250 metri cubi al secondo di portata, esondando nella zona sud a Rubbiano e poi verso Montodine e il Lodigiano, all’altezza del ponte di Cavenago d’Adda. Da una parte e dall’altra sono state allagate le aree golenali e i terreni limitrofi agli argini e le ciclabili e gli accessi ai due fiumi sono stati chiusi su disposizione dei sindaci. L’Oglio, invece, è già esondato in più punti.