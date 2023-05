Maltempo Emilia Romagna, le fake news: l’onda di un metro e mezzo in arrivo, l’apertura di una diga…

Sfruttando la tragica ondata di maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna in rete qualcuno sta mettendo in giro delle fake news.

“Stanno girando alcune fake news – ha spiegato il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini -. Una di queste riguarda l’apertura di una diga e l’imminente arrivo di un’onda di oltre un metro e mezzo. È chiaramente falso Vi chiedo di leggere e tenere valide solo notizie ufficiali diffuse dagli organi di stampa accreditati, sul nostro sito e sui miei canali social”.

Maltempo Emilia Romagna, la fake news della tangenziale di Modena allegata

A Modena poi sono arrivate decine di richieste di chiarimenti alla polizia locale a causa della diffusione di un video fake dove si vede una strada allagata, che viene indicata come la tangenziale all’uscita 11 quando in realtà si tratterebbe, con ogni probabilità, dell’allagamento avvenuto sull’autostrada A14 tra Faenza e Forlì. Le richieste, fa sapere il Comune di Modena, sono giunte alle sale operative della polizia locale e alle strutture della Protezione civile, distogliendo gli operatori dal lavoro che stanno svolgendo.

Il sindaco di Cesena: “Chi diffonde fake news è uno stronzo”

Alla luce del maltempo che, da ieri, sta flagellando la Romagna, chi diffonde “fake news”, e mette in circolo notizie non vere si può definire solo in un modo: uno stronzo”. Lo ha detto, in una diretta sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca.

“Sta circolando sui social un messaggio in cui si dice che è stata aperta la diga di Quarto e che arriverà un’onda di un metro e mezzo nei fiumi – racconta -. La situazione non è questa: la gestione della diga di Quarto che è in capo a Enel non ha e non produce effetti sulla piena del Savio. Questo messaggio è la classica fake news”. Quindi, sottolinea il primo cittadino cesenate, “chi in una situazione di questo tipo che è una situazione di sofferenza di tutta la nostra comunità non solo a Cesena ma in tutta la Romagna, una situazione di tensione, per certi anche di terrore, ha messo in giro questo messaggio si può definire solo in un modo: uno str… . In un momento come questo non si può mancare di rispetto alle persone che soffrono e sono in tensione, che hanno preoccupazione e diffondere il panico basato sul niente, sulle invenzioni. Questa – conclude – è una cosa che solo uno str…. può fare”.