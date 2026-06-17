È stato dimesso con 21 giorni di prognosi il ragazzo di 17 anni accerchiato e picchiato a sprangate la notte scorsa sulle alture di San Fruttuoso, a Genova, da un gruppo di giovani che avevano i volti coperti dai caschi e spranghe in mano. Al momento il movente non è chiaro, ma le modalità sembrano quelle di una spedizione punitiva: il gruppo, arrivato a bordo di alcuni scooter, ha colpito il ragazzo mentre alcuni suoi amici sono riusciti a nascondersi. Pi gli aggressori sono fuggiti. Sull’episodio dopo il primo intervento delle volanti e i rilievi della polizia scientifica, indaga al momento il commissariato di San Fruttuoso. Non è escluso tuttavia che la Procura chieda che gli accertamenti vengano affidati nelle prossime ore agli investigatori della squadra mobile.

Intanto le forze dell’ordine stanno effettuando accertamenti su alcuni messaggi d’odio e di incitamento alla violenza comparsi in queste ore sui social network, messaggi che plaudono al pestaggio richiamano le violente ricolte anti-migranti di Belfast e invitano gli abitanti di San Fruttuoso a farsi giustizia da soli.