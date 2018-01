ROMA – Il maltempo si abbatte sul Mar Tirreno e sulle isole maggiori con raffiche di vento di burrasca che spirano a oltre 100 chilometri orari e onde alte fino a 6 metri sulle coste. Questi gli effetti della perturbazione che ha attraversato le Alpi e che dal 18 gennaio si dirigerà velocemente verso il sud Italia.

I meteorologi del Centro Epson Meteo e del Meteo.it spiegano che il transito sarà accompagnato da forti raffiche di vento:

“Il suo transito sarà accompagnato da venti molto intensi e nel pomeriggio si disporranno da nordovest, divenendo anche più freddi. Domani si verificherà un temporaneo rialzo della pressione e gradualmente avremo un nuovo afflusso di aria mite da sud-ovest”.

La settimana, precisano i meteorologi,

“proseguirà all’insegna di notevoli sbalzi termici: nel fine settimana, infatti, correnti fredde da nord torneranno protagoniste, con un nuovo calo termico e precipitazioni sul medio Adriatico e al Sud, nevose a quote collinari al Centro”.

I venti burrascosi di oggi si aggiungono, nota la Coldiretti, alle bufere di neve e alle violente piogge che hanno caratterizzato la prima parte di gennaio, un periodo che ha comunque fatto registrare temperature massime di 4 gradi superiori alla media.

Pioggia e neve giungono dopo un 2017 che – sottolinea la Coldiretti – in Italia è stato l’anno più secco di sempre, con la caduta del 31% di acqua in meno della media che ha provocato la più grave siccità da 217 anni con drammatici effetti sull’agricoltura, ma anche rischi per gli usi civili ed industriali.