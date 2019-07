ROMA – “Mentre mi teneva fermo non ha mai estratto la pistola“. E’ quanto ha affermato Finnegan Lee Elder nel corso dell’interrogatorio con gli inquirenti sulla morte del carabiniere Mario Cerciello Rega. Il passaggio è citato nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Chiara Gallo. Il giudice afferma, inoltre, che “Elder ha ammesso di avere continuato a colpire la persona che lo aveva fermato sino a quando non aveva lasciato la presa sul suo corpo e che, quando aveva cominciato a colpire, l’uomo aveva urlato”.

Il gip, nel provvedimento di 14 pagine, afferma inoltre che "l'insieme delle circostanze escludono che Elder non abbia compreso che i due che tentavano di fermarlo fossero dei carabinieri (d'altro canto l'intervento delle forze dell'ordine durante il compimento di una azione delittuosa come quella che gli stessi stavano ponendo in essere non poteva essere ritenuto una circostanza imprevedibile), dall'altro appaiono comunque del tutto incompatibili con i presupposti della legittima difesa, posto che le coltellate al torace sono state sferrate contro un uomo disarmato, che evidentemente già dopo i primi colpi era in difficoltà, in assenza di una vera e propria aggressione (come dimostrato dall'assenza di alcun tipo di segni sulle persone degli indagati) e durante il compimento di una azione delittuosa per la cui riuscita Elder si era premurato di presentarsi armato di coltello".