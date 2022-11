Marsala, incidente con lo scooter: morto un ragazzino di 14 anni

Incidente mortale questo pomeriggio, venerdì 4 novembre, sulla Nazionale, in contrada Strasatti, a Marsala (Trapani). Nell’incidente, purtroppo, è morto un ragazzo di 14 anni che era in sella al suo scooter, Giuseppe Barraco. Ferito un altro giovane che era in motorino con la vittima, non sarebbe in pericolo di vita.

Tragedia a Marsala: morto in incidente un ragazzo di 14 anni

Per cause ancora da accertare, i due si trovavano in sella ad uno scooter quando il conducente ha perso il controllo dei veicolo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare il primo soccorso con un’ambulanza e la polizia. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Gli agenti della polizia municipale sono giunti sul posto per i rilievi del caso e per regolare il traffico stradale che al momento risulta bloccato.

