“Sono molto contento”. Per Giorgio Parisi la citazione del discorso sul clima tenuto alla Camera subito dopo l’assegnazione del Nobel per la Fisica 2021 è una grande soddisfazione.

“Sono contento che sia stato scelto quel testo. E’ uno dei migliori che io abbia scritto ed è significativo per il tema che affronto e le cose che dico”, ha detto all’ANSA Parisi, emerito del’Università Sapienza di Roma e vicepresidente dell’Accademia dei Lincei. Ai ragazzi il Nobel dice: ‘disegnare il futuro dipenderà dal vostro impegno’.

Tre i temi approfonditi nella relazione alla Camera dei Deputati dallo scienziato appena insignito del Premio Nobel per la Fisica.

La necessità di insegnare la scienza fin da bambini, per avere governi competenti;

Il bisogno di investire nella ricerca scientifica in modo molto più serio;

Sul cambiamento climatico. L’umanità deve fare delle scelte essenziali e contrastare il cambiamento climatico.

La crisi climatica è un enorme problema che va risolto anche con investimenti scientifici. Sono necessari sostegni per sviluppare nuove tecnologie come per esempio quelle adibite alla conservazione dell’energia e alla sua trasformazione in carburanti.

Raggiungere la fine della crisi è come guidare di notte: le scienze sono i fari, ma poi la responsabilità di non andare fuori strada è del guidatore. Il vostro compito storico è di aiutare l’umanità a passare per una strada piena di pericoli.