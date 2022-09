Meteo, le previsioni per il weekend: sole e caldo in arrivo. Al Centro e al Sud punte di 30° (foto Ansa)

Weekend all’insegna di caldo e sole. Questa, in sintesi, la previsione meteo per sabato e domenica. Una buona notizia per chi vuole godersi ancora un po’ di bel tempo con qualche gita fuori porta o al mare.

Ma andiamo con ordine.

Sabato

“I primi segnali di cambiamento – scrive ilmeteo.it – si noteranno già nella giornata di Sabato 10 Settembre che si aprirà all’insegna di un tempo stabile con prevalenza di sole quasi ovunque, salvo per residue piogge sulle aree alpine orientali. Nel corso del pomeriggio, peraltro, aumenterà lievemente l’instabilità sulle Alpi del Triveneto, con il rischio di rovesci temporaleschi che potrebbero in qualche caso sconfinare fin sulle alte pianure; altri rovesci, inoltre, potrebbero interessare l’Emilia Romagna.

Sul resto del Paese avremo condizioni meteo tardo estive con sole e temperature più che gradevoli, anche piuttosto calde per il periodo all’estremo Sud”.

Domenica

Il vero colpo di scena invece sarà domenica quando vivremo una vera e propria giornata estiva.

“Solamente sulle regioni adriatiche non escludiamo la possibilità di veloci acquazzoni a causa del transito di correnti più instabili in discesa dall’Europa nord-orientale.

Da segnalare il generale aumento delle temperature con il caldo che si farà sentire soprattutto al Centro-Sud tirrenico, con punte massime diffusamente oltre i 30/31°C.

Insomma, sarà una giornata pienamente estiva che ci accompagnerà peraltro verso una nuova fase climatica attesa per la prossima settimana, con valori termici ben al di sopra delle medie del periodo”.