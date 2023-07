Meteo, nuova ondata di caldo rovente. Domenica bollino arancione in nove città

Nuova ondata di caldo rovente. E’ la seconda di questa estate e durante il weekend le temperature cresceranno gradualmente su tutta l’Italia tanto che domenica 9 luglio è previsto il bollino arancione per 9 città.

L’allerta rischio salute per la fascia di popolazione più fragile scatterà per Bolzano, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Bollino giallo per tutti gli altri centri urbani monitorati nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, eccetto Bari, l’unica delle 27 città a rimanere con il bollino verde.

Meteo, nuova ondata di caldo rovente. L’allarma del Cnr

L’ondata di caldo rovente che sta colpendo l’Italia lunedì potrebbe far registrare punte di 40 gradi in Sicilia e in Sardegna. Lo spiega all’agenzia Ansa il direttore del Consorzio Lamma-Cnr Bernardo Gozzini.

La prima ondata di calore dell’estate, dice Gozzini, farà innalzare la colonnina di mercurio già nel weekend con valori massimi che toccheranno i 37 gradi.

“La massa d’aria calda di origine subtropicale in arrivo in Italia – spiega -già da domani farà aumentare il caldo ma le temperature più calde si dovrebbero registrare tra lunedì e mercoledì”.

E se nelle isole maggiori si supereranno i 40 gradi andrà poco meglio in Pianura Padana e in due grandi città come Roma e Firenze.

“Questi valori – dice Gozzini – sono sopra la media di 6-7 gradi rispetto alla media delle temperature massime di luglio”.

Secondo Gozzini le temperature potranno continuare ad essere roventi anche da giovedì al Centro e al Sud. Almeno fino a sabato.

Al Centro-Nord sono invece possibili dei temporali sull’arco alpino e sull’appennino tosco-emiliano.

