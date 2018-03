ROMA – Piogge intense al Nord, con forti rovesci e temporali e accumuli di pioggia intorno a 50-100 litri al metro quadrato nell’arco di 24 ore. Allerta frane in Piemonte e in Liguria. Al Centro e al Sud invece per il momento resiste ancora un po’ di sole.

La situazione in Piemonte. Piove in pianura mentre nevica sulle Alpi a quote medio-alte, oltre i 1.300-1.400 metri, con valori inferiori solo sulle Alpi Marittime. Di nuovo chiuso, sulla statale 21, il colle della Maddalena, il collegamento internazionale tra Cuneo e il sud della Francia riaperto venerdì dopo due settimane. Nelle zone al confine con la Liguria, Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla. In montagna torna ad aumentare il pericolo valanghe, che sala a 3-Marcato su tutta la regione, raggiungendo il grado 4-Forte sui settori meridionali.

La situazione in Liguria. La pioggia intensa prevista con l’allerta arancione diramata dalla protezione civile ha

provocato nelle ultime ore frane e smottamenti in più parti della provincia di Genova. L’ultima a Trensasco, sulle alture della Valbisagno: qui a metà mattinata a causa di uno smottamento è stata chiusa la viabilità. Sul posto tecnici della città metropolitana e del comune di Genova. Sempre a Genova nella serata di ieri smottamento in via delle Fabbriche, sulle alture di Voltri, a ponente della città: l’area franata è stata transennata e la viabilità garantita dalla polizia municipale. In provincia smottamento sulla provinciale 42 del comune di San Colombano Certenoli, in Valfontabuona, già interessata da una frana tre giorni fa nel versante della Valle Sturla. Per questo tre frazioni (Cichero, villa Grande di Cichero e Romaggi) sono rimaste isolate per alcune ore, sino a quando l’intervento dei mezzi e degli uomini della città metropolitana a tarda mattinata hanno garantito il transito a senso unico alternato.

Nell’entroterra di Genova smottamento nel comune di Serra Riccò, dove è stata chiusa una strada comunale per Pontedecimo: sul posto ci sono operai, tecnici e sindaco per ripristinare il transito dei veicoli almeno su una corsia. L’allerta arancione sulla provincia di Genova rimarrà attiva sino alle 20 per il levante e sino alle 16 per il Genovesato: operativa da stamane la sala operativa della prefettura. A causa della pioggia anche alcuni allagamenti e cadute di rami e alberi: decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia.