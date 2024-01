Meteo prossimi giorni: bel tempo, sole e… nebbia (ma solo in pianura padana e dintorni)

Le previsioni meteo per i prossimi giorni? Bel tempo, sole e… nebbia. Quello che gli esperti definiscono un gigantesco anticiclone di matrice subtropicale da qualche giorno è alla conquista della nostra disgraziata Penisola portando con sé un rialzo, quasi ovunque, delle temperature.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Oggi, sabato 27 gennaio e domani, domenica 28, secondo il meteorologo Mattia Gussoni de ilmeteo,it “trascorreranno all’insegna di un tempo ampiamente soleggiato al Centro-Sud e sui settori alpini e prealpini, anche con temperature piacevoli. Sulla Pianura Padana invece la presenza dell’anticiclone schiaccerà verso il basso l’aria fredda preesistente, più pesante di quella calda. Si formeranno così le nebbie o le nubi basse, pericolose per la salute in quanto intrappolano ad altezza uomo smog e inquinanti che così vengono inalati mettendo a rischio il benessere delle prime vie respiratorie”. Insomma: bel tempo, sole e nebbia per gli sfortunati abitanti della pianura padana.

A proposito di nebbia. L’esperto mette in allarme sul cosiddetto “freezing effect”,ovvero, spiega, “il fenomeno provocato dalle forti inversioni termiche. Infatti se in montagna farà decisamente più caldo con picchi di 12-15°C di giorno, in pianura e in presenza di nebbia o nubi basse i valori termici si manterranno piuttosto bassi e di pochi gradi sopra lo zero, o anche a zero gradi nelle campagne, facendo trascorrere così giornate di ghiaccio”.

Le previsioni giorno per giorno

Sabato 27. Al nord: possibili nebbie in pianura, tutto sole e mite altrove. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: soleggiato, venti di Grecale. Domenica 28. Al nord: nebbie in pianura, sole in montagna. Al centro: sole e clima piacevole. Al sud: nubi irregolari, calo termico. Lunedì 29. Al nord: sole in montagna e nebbie o nubi basse in pianura. Al centro: nubi basse sulle coste, specie al mattino. Al sud: nubi basse sulle coste.