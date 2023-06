Il meteo dei prossimi giorni. Anche questa settimana avrà le caratteristiche simili alle precedenti, con frequenti episodi temporaleschi, spesso accompagnati da grandinate, colpi di vento e locali nubifragi. A indicarlo sono le previsioni del sito www.iLMeteo.it. Tutta colpa della posizione anomala dell’anticiclone delle Azzorre che da tre settimane è sul Regno Unito ed estende la sua stabile influenza anche a Francia, Germania, Danimarca, Polonia e Scandinavia. Ciò determina instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane, al di sotto di queste latitudini.

Meteo prossimi giorni, fino a martedì maltempo al Centro-Nord. Peggiora poi in Sicilia

Entrando nel dettaglio, le due giornate più difficili saranno oggi e martedì per via di una perturbazione atlantica sta interessando il Centro-Nord, con precipitazioni che potrebbero durare fino a sera e notte, soprattutto sui settori orientali. Di pari passo il meteo tenderà a peggiorare più diffusamente e intensamente in Sicilia. Martedì continuerà ad essere molto instabile al Nordest mentre continuerà a piovere diffusamente in Sicilia, soprattutto sui settori centro-orientali. Il tempo migliorerà decisamente al Nordovest dove inizierà a fare un po’ più caldo dopo il calo termico di lunedì. Al Centro ci saranno i consueti temporali a sviluppo diurno che occasionalmente potrebbero spingersi fin verso le coste. Da mercoledì e almeno fino a venerdì 9 la pressione proverà ad aumentare e l’instabilità sarà relegata soprattutto alle ore pomeridiane e principalmente a tutti i rilievi e le zone vicine. Le temperature dopo l’abbassamento di oggi, torneranno lentamente ad aumentare fino a raggiungere nuovamente valori estivi a partire da venerdì 9.

Coldiretti: “15 bombe d’acqua nelle ultime 48 ore”

In Italia si sono abbattute ben 15 bombe d’ acqua e violente grandinate nell’arco di 48 ore. Investite città e campagne da Nord a Sud con allagamenti, frane e danni. A dirlo è la Coldiretti che spiega: “La caduta della grandine nelle campagne è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni”. Si rischia di mandare in fumo un intero anno di lavoro. La grandine infatti, spiega la Coldiretti che “colpisce i frutticini proprio nei primi giorni di formazione in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione. Un evento climatico avverso che ad Alessandria in Piemonte ha provocato pesanti danni alle coltivazioni cereali e orticole mentre alla Puglia una violenta grandinata ha colpito ortaggi e pomodori in pieno campo in provincia di Lecce, con epicentro a Corigliano ma fenomeni estremi si sono verificati a macchia di leopardo lungo tutta la Penisola compresa la Capitale”.

