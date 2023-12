Meteo prossimi giorni. Cosa ci aspetta da qui al fine settimana? Con l’arrivo del ciclone di Santa Lucia la pressione è diminuita bruscamente e il tempo sta cambiando. Arriverà pioggia, vento e neve dal Nord al Sud. La perturbazione sarà rapida e nel weekend tornerà il sole ma farà più freddo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it spiega all’Ansa cosa comporta il transito di questa perturbazione.

Meteo prossimi giorni, cosa comporta l’arrivo del ciclone di Santa Lucia

Spiega Sanò: “Quest’anno Santa Lucia regalerà ai bambini la pioggia, il vento e pure la neve. La perturbazione in transito è sospinta da intensi venti di Libeccio che soffiano fino a 60-70 km/h su Mar Ligure e Tirreno. Questi venti, decisamente caldi, oltre a far piovere sulla Toscana settentrionale faranno schizzare in alto le temperature e così se a Roma si toccheranno i 18-19°C di giorno, in provincia di Palermo si sfioreranno i 30°C e 22-25°C su molte zone del Sud e della Sardegna”.

Giovedì 14 pioverà sul Centro e sul Sud

Prosegue Antonio Sanò: “La perturbazione attraverserà piuttosto velocemente il Nord dove le piogge del mattino lasceranno spazio a un tempo via via più asciutto, anche se molto nuvoloso. Le precipitazioni proseguiranno il loro cammino verso le regioni centrali e meridionali in quel di Giovedì, questa volta sospinte dal Maestrale che causerà un abbassamento generale delle temperature. Rovesci e locali temporali potranno interessare Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Calabria”.

Neve sugli Appennini centrali oltre i 1400 metri

Il fondatore del sito www.iLMeteo.it spiega ancora che “la neve scenderà a tratti copiosa sugli Appennini centrali oltre i 1400 metri”. Non ci aspetta però tempi instabile: “La perturbazione abbandonerà l’Italia nella giornata di Venerdì, ma non prima di aver portato ancora dell’instabilità sul medio Adriatico (con nevicate a quote collinari) e sul basso Tirreno (con qualche temporale). In questa giornata faranno il loro ingresso i venti da nord, decisamente più freddi”.

Meteo prossimi giorni, nel weekend torna il sole ma scenderanno le temperature

Ancora Sanò: “Nel weekend, in concomitanza con l’avanzata da ovest di un grande campo anticiclonico, soffieranno venti di Grecale e Bora. Il tempo tornerà ad essere piuttosto soleggiato, ma le temperature subiranno un’importante diminuzione, anche dell’ordine di 15°C al Sud. Quindi sia Sabato, sia Domenica avremo generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso, soltanto sulla Pianura Padana si formeranno le tanto fastidiose nebbie che oltre a mantenere una temperatura diurna più bassa, faranno peggiorare la qualità dell’aria”.

