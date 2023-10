Meteo weekend: ancora caldo ovunque, è estate con picchi di 32 gradi

Meteo weekend. E’ in arrivo una nuova ondata di caldo anomalo su mezza Europa. Ondata di caldo dovuta ad una “rimonta” dell’anticiclone africano che interesserà anche l’Italia almeno fino a domenica. Di giorno avremo picchi di 30-32°C, clima estivo e poche nubi. Di notte però si dormirà dato che avremo un calo delle temperature anche di 15 gradi.

Meteo weekend, caldo anomalo: aria calda su gran parte dell’Europa

La causa di questo caldo anomalo è legata alla massiccia dose d’aria calda tropicale diretta su gran parte dell’Europa centro-occidentale, Italia compresa. Le temperature si riporteranno ancora una volta su valori estivi durante il giorno, mentre le notti saranno (fortunatamente) più fresche.

Caldo anomalo sull’Europa centro-occidentale

Il caldo anomalo farà registrare su Portogallo e Spagna picchi di oltre 33-35°C. Sulla Francia sud-occidentale si toccheranno picchi superiori ai 29-30°. Il caldo investirà anche l’Inghilterra e l’Irlanda dove si raggiungeranno picchi superiori ai 25-26°C per un valore superiori alle medie di 10-12°C.

In Italia si avranno temperature da piena estate

Secondo 3BMeteo, questa situazione si protrarrà per almeno i prossimi 8-10 giorni. Nel pomeriggio, in questi giorni, avremo temperature da piena estate. E in questo weekend torneranno picchi di 30-32°C soprattutto su regioni tirreniche e Sardegna. Altrove faranno invece tra i 25°C e i 29°C.

Lo zero termico sarà sopra i 4000 metri. La notte e al primo mattino le temperature minime si manterranno su valori freschi con escursioni termiche notte-giorno, anche di 15-20°C.