Monopattini, cosa cambia con il nuovo codice della strada: targa, casco, maxi multe…

Con il nuovo codice della strada scatta anche la stangata sui monopattini elettrici. Il provvedimento prevede l’introduzione di targa, casco e assicurazione obbligatoria per questo tipo di mezzo, privati e in sharing. Chi circola senza contrassegno o documenti rischia una sanzione dai 100 ai 400 euro. Obbligatorie anche le frecce e le luci dei freni, pena una sanzione tra i 200 e gli 800 euro. Multe anche per chi trucca il motore e per chi falsifica i dati del proprietario. Vietata la circolazione contromano e sui marciapiedi, a meno che i monopattini non siano condotti a mano.

Quanti monopattini ci sono in Italia?

“In base alle ultime stime in Italia circolano circa 550mila monopattini elettrici, di cui 42mila appartenenti alle società di sharing e quindi già coperti da assicurazione – spiega il vicepresidente di Assoutenti Gabriele Melluso –. Per tutti gli altri, con le nuove disposizioni, sarà necessario dotarsi di apposita copertura assicurativa, che determina inevitabili spese per i proprietari dei mezzi: una polizza per i monopattini ha infatti un costo che parte da un minimo di 40 euro all’anno ma può arrivare anche a 150 euro”.

Il costo della targa

Su questo fronte per ora si possono soltanto fare ipotesi. L’idea è che il costo per la targa del monopattino elettrico potrebbe avvicinarsi a quella da pagare oggi per uno scooter 50, vale a dire poco più di 50 euro l’anno. La spesa ricadrà sui privati. A tremare sono però anche le società di noleggio che negli ultimi anni sono cresciute molto e si sono diffuse a ritmi da vero e proprio boom.