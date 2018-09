MONZA – Aveva perso un amico in un incidente stradale e non si dava pace, così su Facebook l’aveva salutato. “Morte vieni a prendere me”, questo l’invito sul social. E il giorno seguente Paolo Mantovani, 35 anni, è morto nello scontro tra la sua vettura Smart e un’altra auto sulla tangenziale Est tra Vimercate e Monza il 20 settembre.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 20.40 di giovedì Mantovani si trovava sulla tangenziale Est quando per cause ancora da accertare ha urtato un’altra vettura ribaltandosi 6 volte su sé stesso. L’impatto è stato violentissimo e Paolo è stato sbalzato fuori dall’auto, morendo sul colpo.

Solo sei giorni prima la vittima aveva perso il caro amico Massimo Pierro proprio in un incidente stradale avvenuto nel tunnel della Valassina. Anche lui era volato fuori dalla sua auto e anche lui era morto praticamente sul colpo. Poi mercoledì 19 quel commento su Facebook di Paolo, il giorno prima di morire: “Fratello non dovevi… Bastarda morte vieni a prendere me che sono pronto. Ciao Max ci vediamo presto”.