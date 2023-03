Morte Bruno Astorre, ipotesi suicidio: il senatore Pd è caduto da una finestra al quarto piano di Palazzo Cenci

Cosa si sa fin qui sulla morte del senatore del Partito Democratico Bruno Astorre? Il senatore, secondo le prime informazioni, è morto dopo essere caduto da una finestra al quarto piano di Palazzo Cenci, nel centro di Roma. Il palazzo è sede degli uffici del Senato.

Inutili i soccorsi. Tra le ipotesi al vaglio della polizia c’è quella del gesto volontario. Il portone dello storico stabile a due passi dal ministero della Giustizia è stato subito chiuso. I vigili del fuoco sono stati chiamati insieme con la Scientifica che sta eseguendo un sopralluogo, al quale partecipa anche il pm di turno. La Procura di Roma ha avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine. Il procedimento, come avviene in questi casi, è rubricato come istigazione al suicidio.