Momenti di grande paura nel pomeriggio di domenica in un agriturismo dei Castelli Romani, dove un bambino di 10 anni è caduto accidentalmente in una fossa biologica mentre partecipava al pranzo per una comunione insieme alla famiglia. Il piccolo si sarebbe allontanato dal tavolo per giocare all’esterno della struttura, raggiungendo una zona distante circa 200 metri dal ristorante.

Paura durante una comunione in un agriturismo

Secondo quanto ricostruito, il bambino sarebbe precipitato improvvisamente all’interno della fossa piena di liquami biologici. Nonostante il forte spavento, il ragazzino è riuscito ad aggrapparsi al bordo e a risalire autonomamente, evitando conseguenze ancora più gravi. Poco dopo avrebbe anche vomitato parte del liquido ingerito accidentalmente, circostanza che avrebbe ridotto i rischi sanitari immediati.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri e il personale del 118. Dopo i primi controlli in un pronto soccorso della zona, il bambino è stato trasferito all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove si trova ancora ricoverato in osservazione, ma senza sintomi considerati preoccupanti dai medici.

La ricostruzione e l’allarme lanciato dagli amici

Secondo i primi accertamenti, l’area interessata era temporaneamente in manutenzione. Alcuni paletti di protezione della fossa sarebbero stati rimossi per consentire un imminente intervento di autospurgo. “Probabilmente attirato da una sorta di cerchi bianchi”, ha spiegato l’avvocato Fabrizio Federici, legale del proprietario della struttura, “il ragazzino, pensando fosse un gioco, è saltato nella fossa”.

Determinante sarebbe stato anche l’intervento di due amici del bambino, presenti alla festa, che dopo aver assistito alla scena si sono precipitati all’interno del ristorante per chiedere aiuto ai genitori e agli altri adulti presenti. In pochi istanti parenti e familiari hanno raggiunto il punto dell’incidente, vivendo attimi di forte tensione. “Fortunatamente ha vomitato subito e dagli ultimi riscontri sono assenti sintomi allarmanti”, ha aggiunto il legale. Intanto la Asl competente è stata informata dell’accaduto e nelle prossime ore effettuerà ulteriori verifiche per chiarire eventuali responsabilità e controllare le condizioni dell’area interessata dall’incidente.