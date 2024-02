Morti sul lavoro, una mattanza da fermare non con le leggi ma con i controlli

La strage nel cantiere di Firenze – 5 operai morti e 3 feriti – impone dei provvedimenti urgenti. Sono già 145 i morti in Italia quest’anno e il contatore non ha mai smesso di fermarsi. È una guerra silenziosa che miete vittime ogni giorno. E il 40% dei decessi sui luoghi di lavoro finiscono fuori statistica perché “figli del nero” sfuggendo così al conteggio. L’anno scorso i lavoratori morti nel nostro Paese sono stati 1.485, più di 4 al giorno. Dal primo gennaio 2008 ad oggi i decessi, compresi quelli di Firenze sono stati 21.055, circa la metà (10.474) a causa degli infortuni sui luoghi di lavoro, tutti gli altri in strada o in itinere. È il 30% dei morti non ha nessuna assicurazione.

E allora che fare? Ognuno dice la sua. In queste ore si legge di tutto. La UIL e il democratico Scotto, ad esempio, hanno proposto una “patente a punti” anche per le imprese edili. Il governo ha promesso la solita stretta: la ministra Marina Calderone, proprio a Firenze, ha detto: “Avremo più ispettori e siamo pronti a discutere di omicidio sul lavoro”. Elly Schlein invita FdI a unirsi sul fronte della sicurezza ma servono iniziative urgenti. Era ora. Ecco da dove partire.