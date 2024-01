E’ morto il giornalista veneto Andrea Moretto, caporedattore del Tg Padova di Telenuovo e corrispondente della Gazzetta dello Sport. Aveva 51 anni. Moretto si è spento all’alba all’ospedale di Lecce, dopo essere stato colpito da un attacco cardiaco il giorno di Natale, mentre si trovava in vacanza in Salento con la famiglia. E’ stato anche collaboratore di Sky Sport ed era grande appassionato di volley, sport che praticava ancora a livello amatoriale. Lascia la moglie Stefania e il figlio Dario.

Così lo ricordano i colleghi della redazione di Telenuovo: “Smarriti, noi colleghi della redazione di Padova perdiamo oggi un punto di riferimento non solo professionale. Andrea era una persona eccezionale capace di starci accanto tanto nei momenti di impegno lavorativo quanto nelle vicissitudini personali e familiari. Sempre in prima linea, da leader, nell’organizzazione della cronaca quotidiana, ci ha guidato nella professione tenendo come bussola la scrupolosa verifica della notizia. Andrea, però, con la sua contagiosa ironia, era anche il primo a sdrammatizzare i momenti di inevitabile alta tensione”.

Non è mancato un pensiero da parte del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “Con Andrea Moretto, caporedattore del Tg di Padova di Telenuovo, scomparso a soli 51 anni, il giornalismo veneto perde un professionista di valore. Alla sua famiglia, e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato, rivolgo il mio più profondo cordoglio”.

