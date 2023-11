Muore a 41 anni scaraventato nei campi mentre va al lavoro in bici: caccia all’auto pirata. L’incidente è avvenuto nella zona industriale di Sandrigo, in provincia di Vicenza, lungo la strada provinciale SP 119. L’uomo, di nazionalità nigeriana, era residente a Monticello Conte Otto.

Il 41enne lavorava come operaio in un’azienda locale ed era solito muoversi in bici tra casa e fabbrica. E’ stato ritrovato gravemente ferito in un campo adiacente alla strada, ma le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire. Inutile il ricovero in ospedale a Vicenza. Per lui non c’ stato nulla da fare e lascia una figlia di un anno e mezzo.

Sembra che il ciclista sia finito fuori strada tra le 6.40 e le 6.50 del mattino. Potrebbe essersi trattato di un urto da tamponamento. Per questo la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo contro ignoti. Il sostituto procuratore ha ordinato di eseguire l’autopsia per capire meglio la dinamica dell’incidente.