NAPOLI – Una tentata rapina in banca finita nel sangue, con un agente di polizia morto. E’ accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Napoli, in zona Capodichino.

Qui era intervenuta una volante in seguito alla segnalazione di una rapina in banca, in un istituto in via Abate Minichini.

Quando gli agenti del commissariato di Secondigliano sono arrivati sul posto, però, l’auto è stata speronata da quella dei rapinatori, in fuga dopo il colpo.

Nel violento impatto un agente, di 35 anni, è morto, mentre il collega è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Due dei rapinatori sono stati arrestati, mentre un terzo uomo è riuscito a fuggire. Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto.

Sul caso è intervenuto anche il questore, Alessandro Giuliano: “Siamo vicini alla famiglia del collega morto e agli uomini del commissariato di Secondigliano”. (Fonti: Agi, Il Mattino)