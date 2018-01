NAPOLI – Una meningite fulminante non ha lasciato scampo ad una bimba di Ischia di appena un anno. La piccola è morta all’ospedale Santobono di Napoli lunedì 15 gennaio poche ore dopo essere stata ricoverata in condizioni disperate.

La bambina era arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli di Ischia la prima volta alle 23 del 13 gennaio. Il medico aveva raccomandato il ricovero in osservazione, ma i genitori hanno scelto di riportarla a casa. Alle 3 del mattino del 14 gennaio la seconda corsa in ospedale per la febbre alta e il trasferimento d’urgenza al Santobono di Napoli, dove è morta per una meningite fulminante, scrive l’Ansa.

Il Dipartimento Prevenzione dell’Asl ha attivato la profilassi, disposto un’indagine epidemiologica e avviato verifiche sulla corretta applicazione delle procedure. La direzione dell’Asl Napoli 2 Nord – in una nota – esprime cordoglio ai genitori e alla famiglia della piccola.