NAPOLI – Picchiato e rapinato da una baby gang in pieno giorno. Un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale dopo essere stato aggredito e rapinato a Napoli. A denunciare l'accaduto, sia dai carabinieri che su Facebook, è stata la madre del ragazzo.

“Dopo una mattinata chiuso in classe, mio figlio voleva solo godersi una giornata di sole e tornare a casa passeggiando a piedi. Non poteva immaginare ciò che gli sarebbe successo, gli hanno chiesto soldi e poi lo hanno preso a bastonate e catenate, portandogli via lo smartphone e lo zaino con i libri di scuola, dal momento che non aveva denaro con sé – ha commentato la madre del ragazzo – Lo hanno lasciato a terra, pieno di sangue. Questo è avvenuto in pieno giorno, a Scampia, ma mi rifiuto di pensare che la mia Scampia è questo. Ora tutti si sentono in diritto di dire che questa è una zona difficile e degradata, ma poteva succedere ovunque. Inoltre, c’è chi dice che poteva aspettare il bus e non andare a piedi: volete dire che se l’è cercata?Facciamo come con le donne che vengono stuprate e poi colpevolizzate perché magari aveva una gonna corta? Ma in che c***o di mondo viviamo?”.