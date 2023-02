No Vax reclutavano i tossicodipendenti: “Vaccinati al posto mio e ti prendo la droga”

Tossicodipendenti, per pochi euro o per qualche dose di droga, si sottoponevano alla vaccinazione contro il Covid-19 con documenti falsi per permettere a dei No Vax di ottenere il Green pass. E’ quanto emerso da un’inchiesta della Procura di Catania. Ora ci sono 17 indagati. Un articolato sistema criminoso, in cui tossicodipendenti, per pochi euro o qualche dose di sostanza stupefacente, muniti di documenti falsi, venivano convinti a farsi vaccinare anche più volte, per procurare a No Vax il Green pass. Per una delle “cavie”, è stata infatti accertata la somministrazione di tre dosi di vaccino in meno di un mese, a grave rischio per la propria salute.

