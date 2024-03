Non accetta che il figlio sia autistico, violenze e minacce in famiglia

Ha iniziato a perpetrare atti di violenza e minacce nei confronti della moglie e dei figli, dopo aver scoperto che il secondo figlio soffriva di autismo grave. Gli investigatori hanno spiegato che l’uomo non ha accettato questa situazione e ha iniziato a manifestare comportamenti denigratori e minacciosi verso i propri familiari. In diverse occasioni ha danneggiato gli oggetti personali del figlio. Nel dicembre del 2023, la donna è stata aggredita fisicamente dal marito, che le ha stretto il collo con le mani. Il figlio maggiore è intervenuto in difesa della madre, subendo a sua volta minacce da parte del padre. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla donna il 21 febbraio.

La vittima ha raccontato che le vessazioni sono iniziate nel 2013, poco dopo aver scoperto la diagnosi del figlio. Temendo che la moglie volesse separarsi da lui, l’uomo ha intensificato le minacce. La denuncia e le testimonianze raccolte, comprese quelle del Centro Antiviolenza, hanno confermato le terribili condizioni vissute dalla donna. Di fronte a queste accuse, la Procura di Benevento ha emesso un’ordinanza per vietare all’uomo, gravemente indiziato di maltrattamenti familiari, di avvicinarsi alla moglie e ai figli.