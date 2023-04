Non andate in stazione: Italia senza treni fino a stasera

Italia senza treni fino a stasera: treni bloccati perché oggi tra Firenze e Bologna non si potrà passare. Tradotto: inutile andare in stazione. Se da Napoli o Roma dovete andare per esempio a Milano o viceversa, tanto vale rimandare a domani. Il tutto a causa di un treno merci deragliato questa mattina all’alba a Firenze. E così la circolazione ferroviaria è interrotta provocando praticamente ritardi e cancellazioni da Nord a Sud. “La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dello svio di un carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L’infrastruttura ha riportato danni a seguito dell’evento, che non ha provocato conseguenze su persone”: rende noto Rfi in un comunicato.

“Nell’interruzione sono coinvolti i servizi AV sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio – prosegue la nota -. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà ferma per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse AV e regionali”. Difficile che ci sia un ritorno regolare prima delle 17 di oggi.

