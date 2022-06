Nova Siri (Matera), altro incidente sul lavoro: operaio cada da un’impalcatura e muore

In seguito a una caduta da un’impalcatura, un operaio di circa 50 anni è morto questa mattina a Nova Siri (Matera). Secondo quanto si è appreso, l’uomo era impegnato nei lavori di ristrutturazione di uno stabile. Accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono in corso da parte dei Carabinieri.

L’operaio morto a Nova Siri (Matera)

L’operaio morto, a causa dell’incidente sul lavoro avvenuto a Nova Siri, si chiamava Ciro Pinto e aveva 53 anni. L’uomo – che lavorava per una ditta del luogo, specializzata in ristrutturazioni – è caduto da un’impalcatura, da un’altezza di circa cinque metri. Sul posto, in via Leonardo da Vinci, oltre ai Carabinieri, sono giunti anche gli uomini dell’Ispettorato del lavoro che stanno facendo accertamenti.

Ieri altri 3 morti sul lavoro

Solo ieri altri tre operai morti: a Lecce, Verona e Perugia, mentre altri due lavoratori sono rimasti ustionati in uno stabilimento di Bracco Imaging in provincia di Monza. A Lecce un operaio di 72 anni è morto cadendo da un’altezza di 5 metri durante dei lavori di ristrutturazione. A Legnago, in provincia di Verona, un uomo è morto dopo essere stato travolto da una matassa di ferro che stava scaricando da un camion in un’azienda. L’operaio è rimasto schiacciato sotto il peso della matassa. I Carabinieri di Legnago e gli ispettori allo Spisal dell’Ulss 9 Scaligera stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Il terzo incidente mortale è avvenuto in località Ponticelli di Città della Pieve, lungo la linea ferroviaria “lenta”. Un operaio che stava lavorando sulle canaline a lato dei binari è stato travolto da un treno in transito ed è così deceduto.