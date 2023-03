Novantenne presa a bastonate in strada. L’aggressore: “Volevo dimostrare a mia madre di essere forte”

Una novantenne presa a bastonate, poi l’aggressore, fermato dai carabinieri, confessa: “Volevo dimostrare a mia madre di essere forte”. Tutto è avvenuto a Roma, in via Collatina.

Novantenne presa a bastonate in strada. La prima ricostruzione

La 90enne, racconta Fanpage, era appena uscita da un bar dove aveva preso un caffè quando all’improvviso è stata aggredita da un ragazzo di 30 anni. Trentenne con probabilmente alcuni disagi mentali.

A identificarlo, non solo i testimoni, ma anche le telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Non ci sarebbero quindi dubbi sulla sua identità e su quello che ha fatto, dato che è stato ripreso proprio mentre colpiva la donna. Il ragazzo sarà ascoltato nei prossimi giorni da un giudice. L’anziana signora per fortuna, ricoverata in codice giallo all’ospedale Sandro Pertini, non ha riportato ferite gravi. Il 30enne, bloccato da alcuni passanti, è stato letteralmente salvato dal linciaggio da alcuni agenti dei commissariati di Porta Maggiore e Torpignattara.

