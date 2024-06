Nudi alla meta, come i diceva una volta, forse no, ma nuda al supermercato questo sì, è accaduto, a Santa Marinella, località balneare fra Roma e Civitavecchia. La donna fa la spesa indossando soltanto un monokini. Sarà la moda dell’estate 2024? Possibile, visto come le donne (e gli uomini) vanno in giro in questi inizi di giugno con appena 25 gradi.

Ce lo rivela, con una ricca serie di foto che non lasciano dubbi, Etruria News, un po’ scandalizzato un po’ divertito: “Nella Perla del Tirreno sta accadendo veramente di tutto. Dopo le scene di sesso in pubblico “registrare” a confine con Civitavecchia alla spiaggia del Marangone sempre ieri, nel centro cittadino e tra gli scaffali del supermercato Conad, si è presentata una donna che ha fatto spesa praticamente nuda”.

“Dalla spiaggia in microbikini ha raggiunto il supermercato e acquistato del cibo [forse] da consumare in spiaggia”. Le foto mostrano la donna aggirarsi tranquillamente fra gli scaffali del supermercato, pagare e uscire con il suo carico di borse di plastica, aviandosi sul marciapiede verso la sua meta.

Per vedere tutta la sequenza delle foto cliccare qui.

Nudi alla meta, per la memoria comune, è uno slogan di Mussolini del 1923, voleva dire che nessun fascista si sarebbe arricchito dall’andata al governo. Purtroppo i fatti lo smentirono.Tornò d’attualità, con tutt’altro senso, in una campagna elettorake negli anni ’60.