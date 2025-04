La scure di Trump si è abbattuta anche su isole disabitale, senza persone ma con pinguini. Luoghi ovviamente privi di attività imprenditoriali e men che meno di esportazioni. Si tratta delle isole antartiche Heard e McDonald, territorio esterno australiano nell’Oceano Indiano meridionale, che sono state colpite da una tariffa del 10%. O dell’isola di Norfolk a nord-est di Sidney o dell’isola norvegese di Jan Maden. La Cnn e il Guardian hanno analizzato la lista elencata ieri dal presidente Usa dei paesi colpiti da dazi e hanno scoperto che, come ha detto il premier australiano Antony Albanese, “nessun posto sulla terra è sicuro”.

Le isole Heard e McDonald sono disabitate, inserite nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco, “ricoperte all’80% di ghiaccio” e “deserte” nel caso dell’isola Heard e delle isole McDonald come “piccole” e “rocciose”.

L’attività economica si concluse sostanzialmente nel 1877, quando cessò il commercio di olio di elefante marino e la popolazione di cacciatori di foche abbandonò le isole situate lungo il tragitto dal Madagascar all’Antartide.

L’isola Norfolk, che ha una popolazione di 2.188 persone e si trova 1.600 km a nord-est di Sydney, è stata colpita da una tariffa del 29%, ovvero 19 punti percentuali in più rispetto al resto dell’Australia.

“Nessun posto al mondo è al sicuro”

“Norfolk Island ha una tariffa del 29%. Non sono del tutto sicuro – ha detto il premier Albanese – che Norfolk Island sia un concorrente commerciale della gigantesca economia degli Stati Uniti, ma questo dimostra ed esemplifica il fatto che nessun posto sulla terra è al sicuro da questo”. Dall’altra parte del pianeta, la piccola isola norvegese ed ex stazione baleniera di Jan Mayen ha avuto tariffe del 10%. Ma nessuno ci vive in modo permanente (alcuni militari vi si alternano) e ha un’economia pari a zero, secondo Cnn, che la definisce un’isola “desolata e montuosa”.