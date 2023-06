Sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe, per chi è sorpreso alla guida col cellulare, contromano e per tutti comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità; divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida e obbligo dell’alcolock per gli ubriachi recidivi.

Nuovo codice della strada firmato Salvini

Sono alcune delle misure di ‘tolleranza zero‘ previste nel ddl sul codice della strada che, spiegano fonti del Mit, Matteo Salvini sta mettendo a punto in vista del cdm di giovedì.

Il ddl sul nuovo Codice della strada prevedrà più garanzie per i ciclisti, “che verranno protetti soprattutto in caso di sorpassi”, e targhe, assicurazione e obbligo di casco per i monopattini. Nuove norme anche sulle ztl e chiarezza sugli autovelox, per evitare l’uso di strumenti di rilevazione della velocità non omologati e troppo spesso installati solo al fine di moltiplicare le sanzioni.