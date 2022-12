Nuovo digitale terrestre 20 dicembre, cosa succede. Il 2022 verrà ricordato dagli italiani come un anno di rivoluzione nella tv digitale terrestre: l’8 marzo scorso l’introduzione della codifica MPEG-4 per la trasmissione dei programmi in alta qualità.

Nuovo digitale terrestre 20 dicembre, cosa succede

Poi, il 30 giugno, è terminata l’operazione di riorganizzazione delle frequenze per la liberazione della banda 700 MHZ; quindi, il 20 dicembre, la completa dismissione della codifica MPEG-2; e, dal giorno dopo, tutte le emittenti visibili soltanto con tv o decoder in grado di supportare l’alta definizione.

Infine, a partire da gennaio 2023, la transizione definitiva al digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2 (ma è previsto uno slittamento ad aprile).

Con lo switch-off del 20 dicembre, invece, si compie definitivamente il passaggio al nuovo standard. Dopo tale data, i canali di tutte le emittenti televisive potranno essere visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l’alta definizione (HD).

Cosa succede dal 21 dicembre?

Se già ora sul digitale terrestre? Vuol dire che riesci a vedere i canali HD: con la trasmissione di Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove che si trovano dal numero 1 al numero 9 del telecomando, non dovrai cambiare tv o decoder dal 21 dicembre.

Non sei già sul digitale terrestre? Vuol dire che già ora puoi vedere solo un numero circoscritto di canali, dal 501 in poi. E vuol dire che dopo il 21 dicembre dovrai fare qualcosa. E cioè due alternative: o acquistare un decoder di ultima generazione da attaccare al televisore (costo tra i 20 e i 30 euro), oppure cambiare apparecchio. Per entrambi gli acquisti il governo sta per rifinanziare un bonus dedicato, bonus decoder e bonus rottamazione vecchia tv.

E’ chiaro che sarà comunque necessario risintonizzare la tv per non avere problemi di ricezione. Nei modelli più recenti, gli apparecchi effettuano automaticamente l’aggiornamento dei canali, sugli altri invece bisogna provvedere a risintonizzare la tv .