Odore di marijuana dalla Tangenziale: scoperta serra a Paderno Dugnano (Milano)

L’odore di marijuana si sentiva fin in Tangenziale, a Milano. Avevano messo in piedi una attività di produzione e spaccio di marijuana, ma a tradirli è stato proprio l’odore pungente delle foglie. Tre persone sono così state arrestate dai carabinieri di Milano, che hanno sequestrato 25 chili di droga a Paderno Dugnano, nel Milanese.

Odore di marijuana dalla Tangenziale, il blitz dei carabinieri

A portare i militari in un’area agricola semi dismessa, dove aveva sede una società edile non più attiva, era stato il forte odore che si sentiva da un’area di servizio in Tangenziale, che proveniva dal locale sotterraneo ventilato, di oltre 100 metri quadrati, il cui ingresso era nascosto da un capanno con un cane. All’interno sono stati trovati due locali per la coltivazione delle piante, fotoelettriche, e 25 chili già confezionati. In arresto sono finiti due fratelli di 67 e 63 anni, e il nipote, figlio di un terzo fratello, di 25. Oltre alla droga i carabinieri hanno sequestrato una pistola semiautomatica, tre coltelli, cartucce e 57 mila euro in contanti.