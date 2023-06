Omicidio Giulia Tramontano, un video diffuso da Telelombardia mostra Alessandro Impagnatiello mentre pulisce il sangue fuori dalla sua casa. Impagnatiello ripulisce le tracce di sangue sulla rampa di scale che conduce al box della palazzina di Senago. Qui ha ucciso la fidanzata incinta di sette mesi.

Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello ripulisce le macchie di sangue

Telelombardia manderà in onda il video questa sera durante la trasmissione Iceberg. Il filmato risale al primo pomeriggio del 30 maggio. L’emittente spiega che Impagnatiello apre la porta dell’appartamento e, senza farsi notare grazie alla copertura fornita dalla muratura del ballatoio, pulisce il sangue dalla rampa di scale al piano terra che porta ai box. Il barman pulisce le macchie di sangue con una spugna gialla. Successivamente usa uno spazzolone e una bacinella blu.

Il carrellino ritrovato grazie ad un vicino

Malgrado il barman abbia pulito le scale, tracce di sangue sono state trovate con il luminol sulle scale condominiali, sul pianerottolo, vicino alla porta d’ingresso e su un carrellino utilizzato per spostare il cadavere nei sotterranei di via Novella, tra il garage e la cantina.

Il carrellino è stato acquistato dal 30enne in un negozio di ferramenta di Senago dopo aver ucciso la compagna incinta al settimo mese. Ora è stato recuperato dai militari del Nucleo investigativo in un’area comune dello stabile. Era posizionato vicino alla porta di casa di un altro inquilino. È stato proprio quest’ultimo, il giorno del sopralluogo, ad avvicinarsi ai militari per riferire che aveva trovato il carrellino nella zona dei box e che se ne era appropriato, pensando che fosse stato abbandonato lì da qualcuno. La prova del luminol ha subito fatto emergere le macchie di sangue nella parte inferiore, dove con ogni probabilità è stato posizionato il corpo della Tramontano. Da lì è scattato il sequestro, scrive Il Giorno.

Come è stata uccisa Giulia

Un taglio lungo all’altezza della gola recisa, con Alessandro Impagnatiello che si sarebbe trovato alle spalle di Giulia Tramontano. E’ questa, intanto, una delle ipotesi che emerge dagli accertamenti effettuati su una delle coltellate inferte dal barman 30enne. Saranno ora gli esami autoptici a fare maggiore chiarezza su questi aspetti legati alla dinamica dell’omicidio di Alessandra Tramontano.

