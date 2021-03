Omicidio Ilenia Fabbri: Pierluigi Barbieri “lo Zingaro” confessa di essere il killer di Faenza (l’autore materiale)

Omicidio Ilenia Fabbri, Pierluigi Barbieri, alias “lo Zingaro“, avrebbe ammesso di essere il killer. Cioè l’autore materiale del delitto avvenuto nella casa di Faenza il 6 ottobre. E’ bene specificare autore materiale perché Barbieri, 53 anni, è sì stato arrestato, ma insieme al marito di Ilenia. Che, secondo l’accusa, sarebbe il mandante del delitto.

E ora i riflettori sono puntati proprio sull’interrogatorio del marito della vittima il 54enne Claudio Nanni. Sarà interrogato nel primo pomeriggio di lunedì 8 marzo.

Omicidio Ilenia Fabbri: Pierluigi Barbieri confessa di essere il killer

Scrive l’Ansa (e la notizia è riportata anche sui giornali locali) che Barbieri, 53 anni, avrebbe confessato nel corso dell’interrogatorio di garanzia della mattina dell’8 marzo. Ilenia Fabbri, 46 anni, è stata ammazzata il 6 febbraio nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, in provincia di Ravenna. L’uomo, nato a Cervia (Ravenna) e da tempo domiciliato in provincia di Reggio Emilia, davanti al Gip Corrado Schiaretti e al Pm Angela Scorza, avrebbe risposto a tutte le domande restituendo una piena ammissione dei fatti.

Omicidio Ilenia Fabbri: Barbieri era vicino alla casa il giorno dell’omicidio?

Barbieri sarebbe il conoscente, di corporatura robusta, che secondo l’accusa corrisponde alle descrizioni fornite dall’unica testimone oculare del delitto. Cioè un’amica della figlia della vittima. Descrizioni dedotte da un video immortalato da una telecamera privata di un’abitazione della zona dell’omicidio.