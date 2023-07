Omicidio Primavalle, la mamma di Michelle Causo: “L’ultima sera piangeva. Nessun debito, i soldi li aveva”

Michelle Causo non è morta per un debito di pochi euro. Lo dice, intervistata dal Corriere della Sera, la mamma della 17enne uccisa a coltellate a Primavalle, Roma.

Omicidio Primavalle, le parole della mamma di Michelle Causo

“Mia figlia lavoricchiava, il giorno assisteva i bimbi in piscina, i soldi li aveva – racconta Daniela Bertoneri -. I carabinieri nella sua cameretta hanno trovato 90 euro, li aveva messi da parte, perciò questa storia del debito è una stupidaggine. Penso che era tutto premeditato. Lui l’ha chiamata al telefono due volte mercoledì, il giorno in cui è morta”.

“Forse mia figlia Michelle – prosegue – aveva scoperto qualcosa di losco, quel ragazzo metteva in giro sui social dei video di ragazzine, magari mia figlia voleva proteggere una sua amica da un possibile ricatto. Oppure forse si era invaghito di lei e davanti a un rifiuto l’ha uccisa”.

“Con quel ragazzo ci ho parlato alcune volte, mi sembrava a posto, anche se diceva di non voler studiare e poi aveva sempre quel ciuffo sugli occhi che non mi piaceva. Adesso penso che possa avere davvero un lato oscuro, un’anima nera che non conoscevamo”.

“L’ultima sera – dice – piangeva, sembrava preoccupata. E ora mi chiedo perché. L’altro giorno insieme a lei siamo morti tutti: io, mio marito, il nonno e il fratellino”.