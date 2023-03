Operaio di 50 anni morto sul lavoro, schiacciato da una trave di ferro

Un operaio di 50 anni è morto sul lavoro schiacciato sotto una trave di ferro mentre effettuava alcune saldature. L’incidente sul lavoro si è verificato nei locali di un’azienda in via Spagnuolo, nel comune di Frattaminore, in provincia di Napoli. Sul posto si sono recati i Carabinieri della compagnia di Caivano. Ancora da accertare le cause dell’incidente. I Carabinieri hanno avviato indagini per chiarire dinamica e posizione d’impiego.

Forse dovresti anche sapere che…