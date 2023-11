Ostia, morto clochard di 47 anni: prima vittima del freddo

Il suo nome era Veaceslav, aveva 47 anni. E’ il primo clochard morto a Roma a causa del freddo, sebbene il calo delle temperature nel Lazio sia inferiore rispetto ad altre regioni del Nord Italia. L’uomo, di nazionalità moldava, è stato ritrovato senza vita da un passante che era uscito con il cane alle 13 di mercoledì 8 novembre. L’uomo ha avvisato il 118 e la polizia ma per Veaceslav non c’è stato nulla da fare. A causare il decesso è stata l’ipotermia e le condizioni di salute già molto precarie a causa dell’abuso di alcol.

Il senzatetto viveva in strada a Ostia e probabilmente frequentava la Caritas presso l’ex colonia Vittorio Emanuele, ma negli ultimi giorni non si vedeva in mensa, preferendo mangiare su una panchina. Nelle ultime settimane era stato visto dai residenti in zona pineta delle Acque Rosse, tra via delle Azzorre, il parco comunale Clemente Riva e via delle Baleniere.

Nelle scorse settimane forti mareggiate hanno sferzato il litorale romano, per effetto della tempesta Ciaran. Da Ostia a Fregene le onde sono penetrate nell’area di strutture balneari, sferzando cabine e impianti. Un disagio notevole soprattutto per chi, come Veaceslav, non ha neanche un tetto fisso sotto cui ripararsi.