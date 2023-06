Padre uccide il figlio e poi si toglie la vita: l’omicidio-suicidio vicino Napoli

Un padre di 79 anni ha ucciso il figlio di 54 per poi togliersi la vita: omicidio suicidio avvenuto a Mariglianella, in provincia di Napoli. Gli investigatori dei carabinieri dopo aver trovato il corpo del figlio in casa, hanno trovato anche quello del padre che si è tolto la vita dopo l’omicidio. I Carabinieri di Castello di Cisterna hanno rinvenuto – nell’area antistante il cimitero – il cadavere dell’uomo. Si sarebbe sparato con una pistola all’interno della sua auto. Ancora non chiari i motivi che hanno portato al delitto.

