PALERMO – Ha tentato di frenare ma non è riuscito a evitare l’impatto della sua moto con una macchina. Per Francesco Garofoli, 36 anni, non c’è stato nulla da fare: il motociclista è morto nello schianto avvenuto il 12 settembre in viale Strasburgo a Palermo.

Francesco era in sella alla sua moto, una Kawakaki Ninja di colore verde, quando nonostante una lunga frenata non è riuscito a evitare l’impatto con una Mini Cooper grigia. Raccordo Campolo su Palermo Today spiega che l’impatto è stato violento e nonostante i soccorsi tempestivi, con i passanti che gli hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza, Francesco è deceduto.

La famiglia Garofoli è straziata per il lutto, soprattutto perché Francesco voleva vendere la sua moto, una decisione presa poco prima dell’incidente mortale. L’autista della Mini invece è rimasto illeso ma è stato portato all’ospedale Cervello in stato di shock.